بومبيو: قلقون للغاية من تحركات تركيا في المتوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس (السبت)، إن الولايات المتحدة لا تزال «قلقة للغاية» من تحركات تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط، ودعا للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.



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وتصاعدت حدة التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب مطالبات متبادلة بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى بأحقية كل طرف في المناطق البحرية التي يعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.

وأضاف بومبيو، في زيارة خاطفة لقبرص، مساء السبت، التقى فيها بالرئيس نيكوس أناستاسياديس: «تحتاج دول المنطقة للتوصل دبلوماسياً وسلمياً إلى حل لخلافاتها، بما في ذلك ما يتعلق بقضايا الأمن ومصادر الطاقة».

وتابع: «تصاعد حدة التوتر العسكري لن يساعد أحداً سوى أولئك الخصوم الذين يرغبون في رؤية الانقسام في وحدة الدول عبر الأطلسي»