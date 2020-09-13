كوريا الجنوبية تدعو إلى الحوار بين الكوريتين وأميركا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 شددت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانج كيونج-وا على الحاجة إلى استئناف الحوار بين الكوريتين والولايات المتحدة، داعية إلى دعم من دول آسيا والمحيط الهادي، حول القضية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

Advertisements وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن كانج وجهت الدعوة أمس السبت في الاجتماع الوزاري للمنتدى الإقليمي الـ27 لرابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان)، الذي عقد عبر الانترنت. وأكدت كانج مرارا التزام كوريا الجنوبية بالجهود الدبلوماسية لتحقيق نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل وتحقيق سلام دائم في المنطقة، من خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. كما أعربت الوزيرة بشكل خاص عن أملها في أن يرسل المنتدى رسالة موحدة يدعو فيها إلى تسوية سلمية للقضية، من خلال استئناف مبكر للحوار.

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