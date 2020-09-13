شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التشيك تسجل زيادة قياسية بإصابات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك أن البلاد سجلت أكبر زيادة يومية لعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد فيها لليوم الثالث على التوالي اليوم الأحد حيث أعلنت عن 1541 إصابة.



وهذا هو خامس يوم على التوالي يتجاوز فيه عدد الإصابات الجديدة الألف حيث تشهد البلاد زيادة في عدد الإصابات بوتيرة تُعد من بين الأسرع في الاتحاد الأوروبي.

وشددت الحكومة قواعد وضع الكمامات لكنها تهدف إلى تجنب فرض إجراءات العزل العام الصارمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشيك تسجل زيادة قياسية بإصابات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.