المغرب يقترب من تجاوز “الصين” في عدد المصابين بفيروس كورونا.. والعالم على أبواب 29 مليون مصاب

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، إلى حدود مساء اليوم السبت، إلى حوالي 29 مليون إصابة مؤكدة، بينما تجاوز إجمالي الوفيات 922,691 حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 28 مليونا و857 ألفا و512 شخصا، سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 20,719,656 مليون؛ بنسبة تجازوت 71 في المائة من إجمالي الإصابات.

هذا وقد إقترب المغرب من تجاوزعدد المصابين بفيروس كورونا بالصين، بعد تسجيل ارتفاع قياسي في عدد المصابين خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث بلغ عدد المصابين بالمغرب إلى حدود اليوم السبت 84,435، فيما بلغ بالصين 85,174 .

واحتل المغرب المركز 40 عالميا في ترتيب الدول المصابة بفيروس كورونا فيما تحتل الصين المركز 39 والتي سجلت 6 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الأخيرة في حين بلغ عدد الوفيات 4634 وفاة بينما لازال 154 شخص فقط يتلقى العلاج بالصين.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء، حيث تجاوز6,657,598 مليون إصابة، و197,751 ألف وفاة، فيما احتلت الهند المركز الثاني بـ 4,7 مليون إصابة.