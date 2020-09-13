وفاة أحد مؤسسي موسيقى "الريغي" المغني توتس هيبرت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي مغنّي الـ"ريغي" الجامايكي التاريخي، توتس هيبرت، يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز 77 عاما في أحد مستشفيات العاصمة كينغستون إثر مضاعفات في الجهاز التنفسي.

وأفاد مقربو المغني في نهاية آب/أغسطس الماضي عبر صفحة الفرقة على شبكة "فيسبوك" بأنه أدخِل المستشفى حيث ينتظر نتيجة الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد". ثم وُضِع في غيبوبة اصطناعية بعد إصابته بـ"مضاعفات في الجهاز التنفسي".

ورغم كون هيبرت أقل شهرة من مواطنه بوب مارلي، يُنسب إليه أنه كان مبتكر موسيقي الـ"ريغي" من خلال أغنية له عام 1968 بعنوان "دو ذي ريغي".

وقد حققت هذه الموسيقى نجاحا عالميا بفضل أغنيات بوب مارلي (1945-1981) وفرقته "ذي ويلرز"، ولهذا النوع الموسيقي ارتباط وثيق بالراستافارية وهي حركة روحية تقدّس الإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسي، وتحضّ على تدخين الـ"غانجأ"، أو الماريجوانا.

ونعى زيغي نجل بوب مارلي، توتس هيبرت الذي كان بمثابة والده الثاني. وفي تغريدة على شبكة "تويتر" كتب "تحادثت معه قبل بضعة أسابيع وأخبرته كم أحبّه". وأضاف: "روحه معنا، وموسيقاه تمدّنا بالحيوية، ولن أنساه أبدا".

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أما نجم فرقة "رولينغ ستونز" ميك جاغر فغرّد معبرًّا عن حزنه الشديد لوفاة هيبرت. وكتب "كان يتمتع بقدرة صوتية كبيرة، وكان يقدّم دائما كل طاقته على المسرح. إنها خسارة كبيرة لعالم الموسيقى".

وفي مقال عن هيبرت نُشر العام المنصرم في مجلة "رولينغ ستونز"، امتدح عازف الغيتار في الفرقة كيث ريتشاردز صوت الراحل، واصفا إياه بأنه "مغنّ لا يُصدَّق". وأشار إلى أن صوت هيبرت يذكّره "بصوت (مغنّي السول الأميركي) أوتيس ريدينغ".

وتوتس هيبرت، من مواليد ماي بن (جامايكا) عام 1945، وهو الأصغر في عائلة مكوّنة من سبعة أولاد. وقد بدأ الغناء في جوقة إحدى الكنائس المعمدانية، وكان يختزل أوركسترا كاملة في شخصه، إذ كان يتمتع بقدرة العزف على كل الآلات التي تستخدمها فرقته.

وقد أصدر هيبرت أخيرا أسطوانة بعنوان "غوت تو بي تاف" شكّلت عودة فرقته "توتس أند ذي ميتالز"، وكان حتى كانون الثاني/يناير 2020 لا يزال يحيي حفلات موسيقية.