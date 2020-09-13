إصابة خطيرة في حادث طرق بمفرق العياضية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب رجل في الستينات من عمره بجراح وصفت بأنها خطيرة إثر حادث طرق في مفرق العياضية قرب كفر ياسيف، صباح اليوم الأحد.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي بنهريا لاستكمال العلاج.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخص آخر بجراح وصفت بأنها طفيفة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث وتنظيم حركة السير بالمكان.