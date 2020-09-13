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إصابة خطيرة في حادث طرق بمفرق العياضية

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب رجل في الستينات من عمره بجراح وصفت بأنها خطيرة إثر حادث طرق في مفرق العياضية قرب كفر ياسيف، صباح اليوم الأحد.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي بنهريا لاستكمال العلاج.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخص آخر بجراح وصفت بأنها طفيفة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث وتنظيم حركة السير بالمكان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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