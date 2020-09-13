الرئيس الأمريكي يحشد الناخبين ويجمع التبرعات في نيفادا أحد معاقل بايدن

الأحد 13 سبتمبر 2020

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، جولة إلى غرب البلاد تستغرق 3 أيام، بدأها من ولاية نيفادا أحد معاقل منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن، التي خسرها في انتخابات عام 2016.



ويسعى ترامب إلى حشد المزيد من الدعم في ولاية تظهر استطلاعات الرأي فيها تقدم منافسه الديمقراطي، ولجمع تبرعات من أجل حملة التي تواجه أزمة مالية محتملة.

ويتأخر ترامب عن نائب الرئيس السابق بايدن في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، قبيل الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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ويخطط ترامب لحضور فعاليات ينظمها مديرو حملته الانتخابية في نيفادا وأريزونا خلال زيارته، التي تشمل أيضا كاليفورنيا، يوم الإثنين، للوقوف على الأضرار التي ألحقتها حرائق الغابات المستعرة في الساحل الغربي للبلاد.

ويكثف ترامب عمليات جمع التبرعات لحملته الانتخابية خشية نقص التمويل، مما يجبرها على سحب الإعلانات التلفزيونية في الولايات الحاسمة.

وقال مسؤول من الحزب الجمهوري إنه سيتم جمع تبرعات بنحو 18 مليون دولار أمريكي في مطلع الأسبوع من خلال فعاليات للحملة في واشنطن ونيفادا.