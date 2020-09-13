النيابة العامة الكويتية تطلب جميع فواتير الـ30 مليون دينار للمشاهير

الأحد 13 سبتمبر 2020

قالت صحيفة "القبس" الكويتية، أن النيابة العامة في الكويت طلبت من المشاهير المتهمين بغسل الأموال، تسليم جميع الفواتير، للمبالغ المشبوهة المقدرة بـ30 مليون دينار، وفقا لما نقله البيان.



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ونقلت الصحيفة عن مصدر - لم تسمه - قوله أن النيابة أكدت ضرورة تسليم جميع الفواتير ليتم حصرها، مشيراً إلى أن الأموال المحصلة التي لا فواتير أو سند لها ستدخل ضمن جريمة "غسل الأموال".

وأوضح أن بعض المتهمين أكدوا أثناء التحقيقات استحالة استخراج تلك الفواتير، حيث إنها تعود إلى سنوات ماضية، وبرروا أن أغلبهم كان يمارس أعماله بشكل غير منظم.