شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أكثر من 94 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 13 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 94 ألف و 272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في الهند 4 ملايين و 754 ألفا و 356 حالة. Advertisements ونقلت شبكة ان دي تي في الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1114 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 78 ألف و 586 حالة. وقالت الشبكة إن ولاية ماهارشترا مازالت الأكثر تضررا بالفيروس، تليها ولايات اندهرا براديش وتاميل نادو وكارناتاكا. ويذكر أن الهند تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد الاصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

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