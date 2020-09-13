سلطنة عمان ترحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:03 صباحًا, 13 سبتمبر 2020 م المناطق - مسقط أعلنت سلطنة عمان اليوم (الأحد)، ترحيبها باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل. وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن «السلطنة ترحب بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل».

وأضافت: «تأمل السلطنة أن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد رافداً عملياً ينصبّ نحو تحقيق السلام المبنيّ على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية»، مؤكدة أن «هذا يجسد مبدأ حل الدولتين كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية ويعكس تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع».

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