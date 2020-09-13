شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: تخفيف القيود لأسبوعين قبل عطلة رئيسية والان نبدء بالتفاصيل

خففت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، سياسة التباعد الاجتماعي الصارمة خلال الأسبوعين المقبلين في منطقة العاصمة سول ذات الكثافة السكانية العالية، بينما ظلت أعداد الإصابات الجديدة بكورونا في خانة المئات.

ورفعت الحكومة حظرا على تناول العشاء في الخارج بعد التاسعة مساء، لكنها لا تزال تلزم المطاعم والمقاهي بتقليل عدد المقاعد، وتسجيل أسماء الزبائن وبيانات الاتصال بهم.

وعلى الرغم من السماح لمنشآت الترفيه كصالات الألعاب ومقاهي الإنترنت بفتح أبوابها من جديد فإنه لا يُسمح بتجمع أكثر من 50 شخصا في الأماكن المغلقة ومائة شخص في الأماكن المفتوحة كما يُحظر حضور الجماهير للأحداث الرياضية.

وقالت سلطات الصحة، إن تخفيف القيود سيساهم في إعادة فتح الاقتصاد قبل العودة إلى الإرشادات الأكثر صرامة لمدة أسبوعين مجددا اعتبارا من 28 سبتمبر خلال عطلة تشوسوك.