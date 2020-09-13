شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وهذا هو خامس يوم على التوالي يتجاوز فيه عدد الإصابات الجديدة الألف، إذ تشهد البلاد زيادة في عدد الإصابات بوتيرة تُعد من بين الأسرع في الاتحاد الأوروبي. وشددت الحكومة قواعد وضع الكمامات لكنها تهدف إلى تجنب فرض إجراءات العزل العام الصارمة.
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