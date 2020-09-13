شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك أن البلاد سجلت أكبر زيادة يومية لعدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد فيها لليوم الثالث على التوالي، اليوم الأحد، إذ أعلنت عن 1541 إصابة.

وهذا هو خامس يوم على التوالي يتجاوز فيه عدد الإصابات الجديدة الألف، إذ تشهد البلاد زيادة في عدد الإصابات بوتيرة تُعد من بين الأسرع في الاتحاد الأوروبي. وشددت الحكومة قواعد وضع الكمامات لكنها تهدف إلى تجنب فرض إجراءات العزل العام الصارمة.