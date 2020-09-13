شكرا لقرائتكم خبر عن بلير وميجور يهاجمان جونسون: يهدد مصداقية بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

انتقد توني بلير وجون ميجور، رئيسا وزراء بريطانيا السابقان، رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون بسبب مساعيه لإبغاء أجزاء من الاتفاق الذي تفاوضت عليه حكومته لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن بلير، من حزب العمال، وسلفه ميجور من حزب المحافظين، قالا إن جهود جونسون للتراجع عن أجزاء من الاتفاق تتعلق بأيرلندا الشمالية تشكل تهديدا للسلام ومصداقية المملكة المتحدة العالمية.

وكتب الاثنان في مقال رأي مشترك في صحيفة صنداي تايمز أن مناورة جونسون "صادمة" و"تهدد" اتفاق الجمعة العظيمة الذي أدى إلى أكثر من عقدين من السلام في أيرلندا الشمالية.

وقالا إن "هذا يثير شكوك تتجاوز التأثير على أيرلندا وعملية السلام والمفاوضات من أجل اتفاق تجاري - على الرغم من أهمية كل هذا. إنه يشكك في نزاهة أمتنا. إذا نجحت الحكومة في خططها، فأي جرأة دستورية ستتجاوزها؟.