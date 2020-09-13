شكرا لقرائتكم خبر عن رغم القيود الدستورية.. «ترامب»: سنبقى في السلطة 12 عامًا والان نبدء بالتفاصيل
وتحدث ترامب لحشد ضم آلافا في مطار خارج رينو حيث وقف الناس متقاربين وفي حالات كثيرة بلا كمامات على الرغم من جائحة فيروس كورونا.
وأشار ترامب إلى البقاء في السلطة 12 عاما على الرغم من القيود الدستورية التي تحظر بقاء الرئيس الأمريكي أكثر من فترتين كل منهما أربع سنوات.
وقال "ترامب": "سنفوز بأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض وبعد ذلك سنتفاوض، صحيح، لأننا على الأرجح، بناء على الطريقة التي عوملنا بها، ربما يحق لنا الحصول على أربع سنوات أخرى بعد ذلك".
واتهم ترامب الديمقراطيين من جديد بمحاولة "تزوير" الانتخابات التي ستجري في الثالث من نوفمبر وهاجم بايدن بسبب إعلان انتقد ترامب بزعم إدلائه بتصريحات تحط من قدر قتلى الحروب الأمريكية.
ويأتي ترامب خلف بايدن في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، وفي نيفادا التي خسرها في انتخابات عام 2016 بفارق ضئيل عن منافسته الديمقراطية آنذاك هيلاري كلنتون.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم القيود الدستورية.. «ترامب»: سنبقى في السلطة 12 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.