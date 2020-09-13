شكرا لقرائتكم خبر عن رغم القيود الدستورية.. «ترامب»: سنبقى في السلطة 12 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

حشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره في ولاية نيفادا، أمس السبت، في محاولة لتعبئة الدعم بولاية تظهر استطلاعات الرأي تقدم منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن بها.

وتحدث ترامب لحشد ضم آلافا في مطار خارج رينو حيث وقف الناس متقاربين وفي حالات كثيرة بلا كمامات على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وأشار ترامب إلى البقاء في السلطة 12 عاما على الرغم من القيود الدستورية التي تحظر بقاء الرئيس الأمريكي أكثر من فترتين كل منهما أربع سنوات.

Advertisements

وقال "ترامب": "سنفوز بأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض وبعد ذلك سنتفاوض، صحيح، لأننا على الأرجح، بناء على الطريقة التي عوملنا بها، ربما يحق لنا الحصول على أربع سنوات أخرى بعد ذلك".

واتهم ترامب الديمقراطيين من جديد بمحاولة "تزوير" الانتخابات التي ستجري في الثالث من نوفمبر وهاجم بايدن بسبب إعلان انتقد ترامب بزعم إدلائه بتصريحات تحط من قدر قتلى الحروب الأمريكية.

ويأتي ترامب خلف بايدن في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، وفي نيفادا التي خسرها في انتخابات عام 2016 بفارق ضئيل عن منافسته الديمقراطية آنذاك هيلاري كلنتون.