شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حريق «موريا» اليوناني.. نقل 300 مهاجر إلى مخيم مؤقت والان نبدء بالتفاصيل
ويجب أن يخضع الجميع لاختبار سريع لفيروس كورونا قبل أن يتمكنوا من الانتقال إلى مركز الإيواء المؤقت، الذي سارع مسؤولون يونانيون بإقامته بعد أن تسبب حريق الأربعاء الماضي في نزوح الآلاف.
وكان أكثر من 12 ألف شخص يعيشون في مخيم موريا المكتظ بأعداد تفوق طاقته الاستيعابية، حتى احتراقه بشكل شبه كامل بعد اضطرابات وحريق متعمد.
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