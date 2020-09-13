شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حريق «موريا» اليوناني.. نقل 300 مهاجر إلى مخيم مؤقت والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية اليوم الأحد، أن نحو 300 مهاجر انتقلوا إلى مخيم مؤقت في جزيرة ليسبوس اليونانية، في أعقاب حريق هائل اندلع في مخيم موريا.

ويجب أن يخضع الجميع لاختبار سريع لفيروس كورونا قبل أن يتمكنوا من الانتقال إلى مركز الإيواء المؤقت، الذي سارع مسؤولون يونانيون بإقامته بعد أن تسبب حريق الأربعاء الماضي في نزوح الآلاف.

وكان أكثر من 12 ألف شخص يعيشون في مخيم موريا المكتظ بأعداد تفوق طاقته الاستيعابية، حتى احتراقه بشكل شبه كامل بعد اضطرابات وحريق متعمد.