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الصين: 10 إصابات جديدة بكورونا قادمة من الخارج

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أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد، بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 10 إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني أمس.

وأضافت اللجنة، لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج. موضحة أن 13 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن 80399 شخصا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.

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