شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 10 إصابات جديدة بكورونا قادمة من الخارج والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت اللجنة، لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج. موضحة أن 13 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.
وأشارت إلى أن 80399 شخصا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.
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