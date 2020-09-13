شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الهندي يدخل المستشفى للمرة الثالثة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جرى نقل وزير الداخلية الهندي اميت شاه للمستشفى مساء أمس، وذلك بعد نحو أسبوعين من خروجه من المستشفى، بحسب ما ذكرته شبكة ان دي تي في الهندية.

وكان شاه، 55 عاما، رئيس حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم قد أصيب بفيروس كورونا في الثاني من أغسطس الماضي، وجرى نقله لمستشفى خاص في جورجاون.

Advertisements

وفي 14 أغسطس الماضي كتب تغريدة قال فيها إنه سوف يبقى في العزل المنزلي لبضعة أيام بناء على نصيحة الأطباء.

وجرى نقله مجددا للمستشفى في 18 أغسطس الماضي عقب أن اشتكى من "الارهاق والآلم في الجسم". وغادر المستشفى بعد 13 يوما في 31 أغسطس الماضي عقب أن قال الأطباء إنه " تعافى " من فيروس كورونا.

وأفادت شبكة ان دي تي في، أنه جرى نقل شاه للمستشفى مجددا مساء أمس.