شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا.. ألمانيا 834 وكوريا الجنوبية 121 والمكسيك 5 آلاف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9349 بعد تسجيل حالتين جديدتين، مقابل خمس حالات وفاة في اليوم السابق.
فيما أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، تسجيل 121 إصابة جديدة بكوفيد 19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وصرح مسؤولو مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه بذلك يرتفع عدد المصابين بكوفيد19- إلى 22 الفا و 176، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
كما ارتفع عدد حالات الوفاة بكوفيد19- إلى 358 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة إضافية.
وتم تسجيل 197 حالة شفاء ما يرفع إجمالي عدد حالات التعافي من المرض إلى 18 ألفا و 226، كما انخفض عدد المرضى الخاضعين للعلاج تحت الحجر الصحي إلى 3 آلاف و 592 شخصا بانخفاض 79 شخصا.
وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 421 وفاة، و5674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 663973 حالة، والوفيات إلى 70604.
وتشهد أمريكا اللاتينية أكبر انتشار لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.
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