عمر السومة: سندخل مواجهة الشرطة بهمة عالية

ويواجه الأهلي فريق الشرطة العراقي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، في مباراة ستقام على ملعب خليفة الدولي بقطر.

وقال السومة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن "الفريق اكتملت صفوفه يوم أمس السبت، ومعنوياتنا عالية لتحقيق الفوز على الشرطة".



وأضاف، أن "الأهلي سيدخل المباراة بهمة عالية وهدفنا الفوز والوصول إلى مراحل متقدمة في دوري ابطال آسيا".

ويتصدر الأهلي المجموعة برصيد 4 نقاط، يأتي خلفه الشرطة واستقلال طهران الإيراني برصيد نقطة واحدة.

وكان نادي الوحدة الإماراتي قد أعلن انسحابه من البطولة بسبب تسجيل إصابات بفايروس كورونا بين صفوفه.