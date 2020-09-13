نتيجة خلاف عشائري قديم.. مقتل شخص وإصابة آخر في ذي قار

أفاد مصدر امني، الاحد، بمقتل شخص وإصابة آخر نتيجة خلاف عشائري قديم في قضاء الشطرة بذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شخصا اقدم على قتل مدني واصابة اخر نتيجة خلاف عشائري قديم ضمن منطقة الفلكة في قضاء الشطرة بذي قار".

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