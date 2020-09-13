المركزي ينشر جدولا بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي

نشر البنك المركزي العراقي، الاحد، جدولا بأسعار السبائك والمسكوكات الذهبية للأسبوع الحالي. وبين الجدول ان مسكوكة 22 غم بلغت مليون و788 دينار، في حين بلغت مسكوكة 15 غم مليون و219 الف دينار. واوضح ان سعر السبيكة عيار 5 غم بلغت 383 الف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 10 غم 758 الف دينار. Advertisements واوضح الجدول ان سعر سبيكة 15 غم بلغت مليون و139 الف دينار، فيما بلغت سعر سبيكة 20 غم مليون و527 الف دينار، فيما بلغت سعر السبيكة عيار 25 غم مليون و917 الف دينار، اما سبيكة 50 غم فقد بلغت 3 ملايين و833 الف دينار. ادناه جدولا باسعار المسكوكات والسبائك الذهبية للاسبوع الحالي:

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