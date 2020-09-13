كورونا والأطفال.. الصحة: حالات المرض الشديدة والوفيات نادرة الحدوث

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، إن "الأطفال أقل عرضة للإصابة بكورونا لأنهم أقل اختلاطاً مع الناس"، موضحاً أن "عدد الإصابات بينهم يتراوح بين 20- 50 إصابة من مجموع الحالات المسجلة في البلاد بسبب لعب الأطفال بالشوارع خصوصاً في المناطق الشعبية، إذ قد يصاب معظمهم بأعراض خفيفة أو قد لا يصابون بأي أعراض على الإطلاق، وإن ظهرت عليهم تكون أقل حدة".وأشار عبد الأمير في حديث لصحيفة "الصباح" الحكومية، إلى أن "عدد الوفيات التي يسببها الفايروس بين هذه الشريحة (الأطفال) يقل عن 1%، وقد تحدث الوفاة لأسباب عديدة منها وجود خلل بالجهاز المناعي نتيجة السمنة أو مرض الربو أو مشكلات بالقلب والفشل الكلوي والرئة أو يعانون من اضطرابات صحية أخرى".

ودعا عبد الأمير أولياء أمور الطلبة إلى "الاطمئنان لأن أطفالهم لا يتعرضون لأي أذى بالإصابة حين عودتهم إلى مقاعد الدراسة"، مبيناً أن "حالات المرض الشديدة والوفيات نادرة الحدوث بين الأطفال بسبب قوة العامل المناعي"، فيما شدد على "ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الشخصية".