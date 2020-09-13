طالب النائب احمد الجبوري، الاحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح ملف المغيبين ومحاسبة من اختطفهم. وقال الجبوري في تغريدة تابعتها الخليج 365، "كم هي صبورة هذه العراقية التي فقدت تسعة ابناء أمام عينها وهناك مثلها الالاف من الأمهات والزوجات اللاتي فقدّنَ أبناءهن وأزواجهن خلال عمليات التحرير، ‏ولم تقم الحكومات السابقة بحسم ملف المغيبين وانهاء معاناتهم، ‏ومحاسبة من قام باختطافهم وغِيبّهم". وطالب الجبوري "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح هذا الملف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب يطالب الكاظمي بفتح ملف المغيبين ومحاسبة من اختطفهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.