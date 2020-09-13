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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب يعترض 168 مهاجرا قبيل وصولهم إلى إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اعترضت وحدات من خفر السواحل التابعة للبحريّة المغربيّة، مجموعة قوارب تقليديّة وأخرى من نوع "الكاياك"، ودرّاجات مائيّة، على متنها 168 مهاجرًا غير شرعي قبيل وصولهم إلى إسبانيا.
وقال مصدر عسكري، لوكالة الأنباء المغربيّة الرسميّة، إنّ هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، الذين يتحدّرون جميعًا من أفريقيا جنوب الصحراء، وتمّ اعتراضهم يومَي الأربعاء والخميس.
وأضاف المصدر أنه تم إعادة هؤلاء المهاجرين إلى مختلف موانئ شمال البلاد وتسليمهم إلى السلطات بعد تلقّيهم الإسعافات الأوّلية على متن وحدات خفر السواحل التابعة للقوات للبحريّة.
وتعد سواحل المتوسط شمال المغرب منطلقا رئيسيا لقوارب المهاجرين نحو السواحل الإسبانية التي تبعد كيلومترات قليلة.
وغالبية هؤلاء المهاجرين يأتون من بلدان أفريقية بينما تبقى أعداد الآسيوين قليلة، وهم في الغالب لاجئون من بلدان مثل أفغانستان وبورما، وفق ناشط حقوقي يتابع القضية.
وأجهضت السلطات المغربية العام الماضي نحو 74 ألف محاولة للهجرة باتجاه أوروبا، بحسب معطيات رسمية.
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