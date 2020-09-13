- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النيابة العامة الكويتية تطلب جميع فواتير الـ30 مليون دينار للمشاهير والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت صحيفة "القبس" الكويتية، أن النيابة العامة في الكويت طلبت من المشاهير المتهمين بغسل الأموال، تسليم جميع الفواتير، للمبالغ المشبوهة المقدرة بـ30 مليون دينار، وفقا لما نقله البيان.
ونقلت الصحيفة عن مصدر - لم تسمه - قوله أن النيابة أكدت ضرورة تسليم جميع الفواتير ليتم حصرها، مشيراً إلى أن الأموال المحصلة التي لا فواتير أو سند لها ستدخل ضمن جريمة "غسل الأموال".
وأوضح أن بعض المتهمين أكدوا أثناء التحقيقات استحالة استخراج تلك الفواتير، حيث إنها تعود إلى سنوات ماضية، وبرروا أن أغلبهم كان يمارس أعماله بشكل غير منظم.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة الكويتية تطلب جميع فواتير الـ30 مليون دينار للمشاهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.