- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 148 إصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس السبت تسجيل 148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 20 حالة جديدة.
وأفاد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية بخروج 788 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 83261 حالة حتى مساء السبت، وفقا لما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة عبر فيسبوك.
وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت هو 100856 حالة من بينهم 83261 حالة تم شفاؤها و5627 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجل 148 إصابة جديدة بكورونا و20 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.