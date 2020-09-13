شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 814 حالة وفاة و 33523 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت تسجيل 814 حالة وفاة و 33523 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

Advertisements وسجلت البرازيل حتى الآن 131210 حالات وفاة وأربعة ملايين و315687 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

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