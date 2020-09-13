شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك تصل إلى 70604 حالات وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5638 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 421 حالة وفاة جديدة يوم السبت ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 663973 حالة والوفاة إلى 70604 حالات.



وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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