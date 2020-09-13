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إصابة شرطيين اثنين في إطلاق نار بـ"لوس أنجلوس" الأمريكية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

إصابة شرطيين اثنين في إطلاق نار بـ

متابعات_ الخليج 365

أصيب شرطيان أمريكيان، إثر إطلاق رجل مسلح النار عليهما في مدينة لوس أنجلوس.

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وقالت وسائل إعلام أمريكية إن رجلا مسلحا أطلق النار على عنصري أمن خلال تواجدهما في مركبتهما، بمقاطعة كومبتون، مساء السبت.

 

وأسفر الحادث عن إصابة الشرطيين بجروح بالغة في الرأس، نقلا على إثرها إلى المستشفى.

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