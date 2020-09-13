لليوم الـ28.. الصين بلا وفيات أو إصابات محلية بكورونا و10 حالات وافدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- أ ش أ:

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 10 إصابات وافدة من الخارج؛ ما رفع إجمالي المصابين إلى 85184 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 3 حالات في شنجهاي وحالتين في تشجيانغ وحالة واحدة في كل من تيانجين وخنان وقوانغدونغ وقوانغشي وشنشي؛ ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2635 حالة غادر منها 2484 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

Advertisements

وأضافت اللجنة أن 13 شخصا غادروا المستشفيات أمس السبت بعد تماثلهم للشفاء؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 80399 شخصا، مشيرة إلى أن 6729 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين ما زالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 963 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 70 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 357 حالة منها 356 حالة وافدة.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4938 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 100 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 498 إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4613 مريضا في هونج كونج، 46 مريضا في ماكاو، و475 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.