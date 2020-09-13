"STC" السعودية تعلن فشل صفقة الاستحواذ على 55% من فودافون مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية stc في بيان للبورصة السعودية اليوم الأحد عن عدم التوصل لاتفاق مع مجموعة فودافون العالمية بشأن شراء حصتها في فودافون مصر.

,قالت شركة الاتصالات السعودية، في بيانها إنها تعلن عن "انتهاء مدة مذكرة التفاهم دون التوصل لاتفاق لإنجاز الصفقة وذلك لعدم التوافق مع الأطراف المعنية".

وأضافت أنه "تم التفاهم بين stc ومجموعة فودافون على إبقاء الحوار مفتوح".

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وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية قالت في تقرير لها الأسبوع الماضي إن شركة الاتصالات السعودية كانت تتفاوض مع مجموعة فودافون العالمية من أجل خفض قيمة عرض شراء حصتها في فودافون مصر والتي تبلغ 55%.

وكانت شركة الاتصالات السعودية قد عرضت في يناير الماضية شراء حصة فودافون العالمية في وحدتها المصرية مقابل 2.39 مليار دولار، فيما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات الحصة المتبقية.

وتتوزع هيكلة ملكية شركة فودافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهي النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودي، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقي 0.2% لصغار المساهمين.