دراسة أمريكية تحذر: الأطفال المصابون بكورونا قد ينقلوا العدوى للبالغين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- أ ش أ:
حذّرت دراسة أمريكية حديثة من أن الأطفال المصابين بفيروس كورونا يمكنهم نقل الفيروس وإصابة البالغين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.
ووفقا للدراسة الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، التي كشف عنها أمس السبت، يُمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 10 سنوات نقل الفيروس بكفاءة.
وقام الباحثون بتحليل بيانات 184 شخصًا لهم صلات بثلاث منشآت لرعاية الأطفال في مقاطعة سولت ليك بولاية يوتا ، ما بين شهري أبريل و يوليو الماضيين .
وحسب الدراسة ، بدأت حالتان من حالات تفشي المرض في المنشأة تظهر على موظفين كانا مخالطين منزليا لمصابين بالفيروس لكنهما ذهبا إلى العمل.
وبينت الدراسة أنه باستخدام بيانات تتبع الاتصال ، وجد باحثو مراكز السيطرة على الأمراض أن 54 في المائة من الإصابات في ثلاث منشآت منفصلة حدثت في الأطفال.
كما تبين للباحثين أن 12 طفلًا أصيبوا بالفيروس ، بمتوسطعمر 7 سنوات.
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