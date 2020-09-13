يضم 30 كوبري.. أبرز المعلومات عن محور سمالوط قبل زيارة "الوزير" للمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

يستقبل، محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، الأحد، الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، خلال زيارة لمتابعة العمل في محور سمالوط وتفقد محطة السكة الحديد.

وينشر "الخليج 365" أبرز المعلومات في المحور الجديد، والذي يضم 47 عملًا صناعيًا من بينها 30 كوبري.

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وتبلغ تكلفة مشروع محور سمالوط، 1.9 مليار جنيه، وطوله 24 كيلو متر، وعرضه 21 مترًا، ويضم حارتين مروريتين، بعرض 7.5 متر لكل اتجاه.

المهندس محمد كمال مدير مشروع محور سمالوط – الهيئة العامة للطرق والكباري، قال إن المحور يضم 47 عملًا صناعيًا، منهم 30 كوبري على النيل.

وأوضح أن أبرز الكباري التي يضمها المشروع: "كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى نهر النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة – أسوان، والطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.