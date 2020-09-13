كورونا..أكثر من 942 ألف وفاة والإصابات تقترب من ملامسة 29 مليون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 09:14 صباحاً - يواصل فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 انتشاره حول العالم مسجلا، 942 ألفا و575 حالة وفاة ، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب أحدث إحصائيات العالمية.

كما تم تسجيل 28 مليوناً و943 ألفاً و528 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 20 مليونا و811 ألفا و312 مصاباً، حتى صباح الأحد.

إصابات قياسية في فرنسا

وتخطّت فرنسا عتبة عشرة آلاف إصابة جديدة بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ إطلاق حملة فحوص واسعة النطاق في البلاد، حسب معطيات نشرتها وزارة الصحة الفرنسية.

وارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات إلى عشرة آلاف و561 السبت مقابل 9406 إصابات الجمعة حسب الوزارة، في حين يبقى معّدل الفحوص الإيجابية، أي عدد المصابين نسبة لعدد الفحوص، ثابتا عند 5,4 بالمئة، علما أن عدد المتوفين في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 17 شخصا.

كذلك ارتفع عدد المصابين الذين أدخلوا العناية المركزة وبلغ 417 شخصا في الأيام السبعة الأخيرة، أي بزيادة قدرها 28 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وبالإجمال بلغت حصيلة وفيات كوفيد-19 في فرنسا 30 ألفا و910 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية قبل ستة أشهر، وقد تم إجراء عشرة ملايين فحص إلى حد الآن.

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ارتفاع إصابات ألمانيا

أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع 948 حالة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفيات حالتين .

10 إصابات جديدة في الصين

وأعلنت السلطات الصحية في الصين تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 جميعها قادمة من الخارج.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين إلى 85 ألفا و 184 حالة من بينها 2635 حالة وافدة و 4634 حالة وفاة، وفق ما ذكرت لجنة الصحة الوطني.

وأفادت اللجنة بخروج 13 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء يوم السبت، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 80 ألفا و 399 حالة، فيما لا يزال هناك 151 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم شخص واحد في حالة خطيرة.