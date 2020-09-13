كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 09:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تسوق بأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، مقتل شخص بإطلاق الرصاص في مركز تسوق في ميشوكا بولاية إنديانا، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وقالت السلطات المحلية، في تصريحات صحفية نقلتها شركة ABC التلفزيونية، إنه تم إجلاء جميع الموجودين في المركز التجاري.

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ولم تذكر السلطات الأمريكية، أي تفاصيل عن هوية القتيل، وكذلك حول المشتبه في ارتكاب الجريمة، ولا دوافعها.