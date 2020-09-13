اعتقال رفعت الأسدي إثر إحيائه عرسا آخر مُخلًا بأمر الحبس المنزلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظر محكمة الصلح في عكا بطلب الشرطة تمديد اعتقال المطرب الشعبي، رفعت الأسدي، من قرية دير الأسد، صباح اليوم الأحد، وذلك إثر إخلاله بأمر الحبس المنزلي وقرار عدم إحياء الأعراس بعد ساعات من فرضه عليه، إذ أحيا عرسا آخر، وفقا لادعاء الشرطة.
وأضافت الشرطة أنه قد فرض على الأسدي، أمسِ، أمر الحبس المنزلي وغُرّم مبلغا قيمته 5 آلاف شيكل وإبعاده لمدة 14 يومًا عن الأعراس، وذلك في أعقاب إحيائه حفل زفاف في قرية نحف، دون التقيد بتعليمات وزارة الصحة إثر انتشار فيروس كورونا.
وذكرت أنه بعد زيارة تفقد لأفراد الشرطة إلى منزله تبيّن أنه خرق أوامر الشرطة وخرج من البيت لإحياء عرس آخر. وبحثت الشرطة عنه واعتقلته واقتادته لمحطة الشرطة.
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