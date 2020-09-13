أم الفحم: 77 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت بلدية أم الفحم، صباح اليوم الأحد، عن تشخيص 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ الأمس.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، في بيان له، أن "عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا وصل إلى 715 لغاية صباح اليوم، الأحد".

وأشار إلى أن "مجمل الإصابات في المدينة منذ انتشار الفيروس وصل إلى 1576، إذ بلغ عدد حالات الشفاء 861 حالة".

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وتخضع مدينة أم الفحم للإغلاق الليلي لوقوعها ضمن قائمة "البلدات الحمراء الساطعة" إثر تفشّي الفيروس فيها.

وتشمل القيود الجديدة منع ابتعاد المواطنين عن بيوتهم لمسافة تزيد عن 500 متر، وإغلاق المصالح التجارية باستثناء الحيوية، أي التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات.

وينتقل جهاز التعليم، بموجب القيود الجديدة، إلى التدريس عن بعد، باستثناء التعليم الخاص. كذلك يحظر تجمهر أكثر من 10 أشخاص في مكان مغلق و20 شخصا في مكان مفتوح.