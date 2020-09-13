خبير سياسي: على البرلمان الليبي أن يسحب كامل المرتزقة المجلوبين من تركيا

الأحد 13 سبتمبر 2020

أكد خبير سياسي، بأن على البرلمان الليبي أن يسحب كامل المرتزقة المجلوبين من تركيا.



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ويرى الخبير السياسي الليبي عبدالله الشيباني، ضرورة أن يتوقف البرلمان الليبي عند هذا الحد من المفاوضات وأن يترك الطرف الآخر المتمثل في المجلس الرئاسي غير الشرعي أن يبرهن على حسن النية، وأن يسحب كامل المرتزقة والمقاتلين الأجانب المجلوبين من تركيا لدعم خندق حكومة فايز السراج.

وأضاف الشيباني في تصريحات وفقا "العين الإخبارية" أن المزيد من التفاوض يعني المزيد من التنازلات، وجماعات الإسلام السياسي سلمت بعض المناصب السيادية للبرلمان وهي تملك أوراقا أقوى منها، وتستطيع أن تشطبها وتحولها للنائب العام الذي أصبح تحت سيطرتها أيضا.