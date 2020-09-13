- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن خبير سياسي: على البرلمان الليبي أن يسحب كامل المرتزقة المجلوبين من تركيا والان مع التفاصيل
الأحد 13 سبتمبر 2020
أكد خبير سياسي، بأن على البرلمان الليبي أن يسحب كامل المرتزقة المجلوبين من تركيا.
ويرى الخبير السياسي الليبي عبدالله الشيباني، ضرورة أن يتوقف البرلمان الليبي عند هذا الحد من المفاوضات وأن يترك الطرف الآخر المتمثل في المجلس الرئاسي غير الشرعي أن يبرهن على حسن النية، وأن يسحب كامل المرتزقة والمقاتلين الأجانب المجلوبين من تركيا لدعم خندق حكومة فايز السراج.
وأضاف الشيباني في تصريحات وفقا "العين الإخبارية" أن المزيد من التفاوض يعني المزيد من التنازلات، وجماعات الإسلام السياسي سلمت بعض المناصب السيادية للبرلمان وهي تملك أوراقا أقوى منها، وتستطيع أن تشطبها وتحولها للنائب العام الذي أصبح تحت سيطرتها أيضا.
كانت هذه تفاصيل خبر خبير سياسي: على البرلمان الليبي أن يسحب كامل المرتزقة المجلوبين من تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.