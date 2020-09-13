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شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات الإمارات الإنسانية استفاد منها نحو 1.4 مليون من العاملين في المجال الطبي حول العالم والان مع التفاصيل
الأحد 13 سبتمبر 2020
قدمت دولة الإمارات أكثر من 1412 طنا من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1.4 مليون من العاملين في المجال الطبي.
أرسلت دولة الإمارات أمس طائرة مساعدات تحمل 20 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العراق، لدعم جهود 20 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لجمهورية العراق الشقيقة وإقليم كردستان العراق في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وتحرص دولة الإمارات من خلال هذه المساعدات على المساهمة في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في المجال الرعاية الصحية في العراق لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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