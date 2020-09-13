شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: ارتفاع المتعافين من كورونا إلى 85 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم شفاء 591 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين في المرض في دولة الكويت 84995 حالة. وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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