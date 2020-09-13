الحشد الشعبي يطلق عملية 'الفتح المبين' في الأنبار

وقال قائد العمليات قاسم مصلح في بيان تلقتالسومرية نيوز نسخة منه إن "عملية الفتح المبين انطلقت بـ(8) محاور رئيسة واشتركت فيها (5) ألوية من الحشد الشعبي ( 13-17-18-19-37) اضافة للمديريات الساندة في هيئة الحشد الشعبي".واضاف مصلح ان "هدف العملية الاماكن التي يتواجد فيها عدد من الخلايا النشطة بحسب التقارير الاستخبارية والتي نفذت مجموعة من العمليات في الايام السابقة في محافظة الانبار".

واشار قائد العمليات الى ان "العملية مدعومة جويآ من قبل طيران الجيش وتعد العملية مهمة ومباغته للعدو وستحقق الاهداف المرسومة وفق المعطيات التي تصل الينا من مصادرنا".

وتابع، "تشترك في العملية عدد من المديريات الساندة لهيئة الحشد الشعبي وهي الطبابة والامن والاستخبارات واللوجستي والاعلام ومعالجة الدروع والهندسة العسكرية وهندسة الميدان والاتصالات".