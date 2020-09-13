رئيس الوقف السني يعنى شاكر: عرف بعطائه الوافر للوطن من خلال مسيرة مليئة بالانجازات

رياضة 2020-09-13 | 08:06 51 مشاهدة نعى رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، اللاعب الدولي السابق والمدرب الكابتن ناظم شاكر. واكد كمبش في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الفقيد عرف بعطائه الوافر للوطن من خلال مسيرة مليئة بالانجازات.

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