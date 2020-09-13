شاهد..الإمارات تقدم أكثر من 1412 طناً من المساعدات لأكثر من 118 دولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات، أمس طائرة مساعدات تحمل 20 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العراق، لدعم جهود 20 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



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وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لجمهورية العراق الشقيقة وإقليم كردستان العراق في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وتحرص دولة الإمارات، من خلال هذه المساعدات، على الإسهام في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في المجال الرعاية الصحية في العراق لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن دولة الإمارات قدمت، حتى اليوم، أكثر من 1412 طناً من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1.4 مليون من العاملين في المجال الطبي.