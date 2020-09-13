- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير عسكري: على الجيش الوطني الليبي حشد قوته والاستمرار في رصد التحركات التركية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
شدد خبير عسكري، بأن على الجيش الوطني الليبي حشد قوته والاستمرار في رصد التحركات التركية.
وقال الخبير العسكري علي سالم بن منصور إن التحشيد المستمر من قبل تركيا في قاعدة الوطية ومصراتة لا يضع مجالا للشك أن تركيا ماضية في مشروعها الرامي للسيطرة على المنطقة الوسطى (سرت والجفرة)، وأنها غير مكترثة بأي مفاوضات لا تجبر الجيش الوطني الليبي عن التخلي عن هدفه في تحرير البلاد من الإرهابيين والمرتزقة والتواجد التركي.
وأضاف بن منصور في تصريحات وفقا "العين الإخبارية" أن القوات المسلحة الليبية في كل يوم ترصد تحرك مشبوه للمليشيات والمرتزقة، خصوصا اتجاه وادي أبونجيم المؤدي لمدينة الجفرة، وهذا يؤكد أن المفاوضات بين الأطراف في المغرب غير مرحب بها من قبل الأتراك الذين يديرون المعركة بشكل مباشر من مدينة مصراتة.
واختتم الخبير العسكري أنه على الجيش الوطني الليبي حشد قوته والاستمرار في رصد التحركات التركية، فالمعركة قادمة دون أدنى شك، خصوصا أن تركيا وضعت نصب أعينها السيطرة على الهلال النفطي، وهذا ما أكده فايز السراج عند عودته من أنقرة الأحد الماضي
كانت هذه تفاصيل خبر خبير عسكري: على الجيش الوطني الليبي حشد قوته والاستمرار في رصد التحركات التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.