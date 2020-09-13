خبير: تنازلات مجلس النواب الليبي المتتالية ستضع التيار الوطني في ورطة حقيقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف خبير سياسي من أن تنازلات مجلس النواب الليبي المتتالية ستضع التيار الوطني في ورطة حقيقة.



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وحذر الخبير السياسي أبوبكر الزوي من التوغل أكثر في المفاوضات مع ممثلي تنظيم الإخوان الإرهابي الذين أحسوا أنهم أقوى بسبب الدعم التركي المباشر لهم، وهم ماضون في مشروعهم لإنهاء شرعية مجلس النواب المنتخب، خصوصا بعدما نجحوا في المؤتمرات السابقة أن يثبتوا للعالم أن ليبيا بها برلمانان وجهتان شرعيتان.

وأضاف الزوي في تصريحات وفقا"العين الإخبارية" أن مجلس النواب الليبي أخطأ مرتين، أولها أنه استجاب لدعوة التفاوض مع مجلس الدولة، وهو أساسا "غير شرعي"، وثانيها قبوله بالتفاوض مع تنظيم الإخوان الذي يمثله خالد المشري رئيس مجلس الدولة.

وأكد الزوي أن تنازلات مجلس النواب الليبي المتتالية ستضع التيار الوطني الليبي في ورطة حقيقية، ففي حال استطاع الإخوان سحب الشرعية من مجلس النواب الليبي، فهذا يعني أن الجيش الوطني الليبي سيواجه التنظيمات الإرهابية، وهي مشرعنة بقرارات دولية تحميها وتمنحها الغطاء لشن عدوانها في أي اتجاه