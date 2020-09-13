عقب التطبيع البحريني مع العدو الاسرائيلي.. السفير الفلسطيني يغادر المنامة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المنامة

غادر سفير فلسطين لدى البحرين خالد عارف، الاراضي البحرينية بعد قرار وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي باستدعائه الفوري.

وجاء هذا القرار احتجاجا بعد الاعلان عن الاتفاق التطبيعي بين البحرين ودولة الاحتلال برعاية أميركية.

وكانت القيادة الفلسطينية، أعلنت ، رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأميركي- البحريني- الإسرائيلي، واعتبرته خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، ودعما لتشريع جرائم الاحتلال البشعة ضد أبناء شعبنا، ونسفا للمبادرة العربية للسلام، وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية.

وطالبت القيادة نظام حكم البحرين، بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة، لما تلحقه من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل العربي المشترك.