تصل إلى 60 %.. محافظ الوادي الجديد: تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخارجة - (أ ش أ): قرر محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء، بنسب تصل إلى 60 % بالمدن و50 جنيها للمتر بجميع قرى المحافظة. وقال الزملوط في بيان للمحافظة، أن ذلك القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي لهم، طبقا للقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته وذلك على النحو التالي طبقا لنوع المخالفة، ففي المدن تقرر تخفيض نسبة 60 % للسكني، و 25 % للتجاري، 40 % للصناعي، 30 % للإداري، وفي القري 50 جنيها للمتر الواحد بجميع قرى المحافظة وتوابعها.

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