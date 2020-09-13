تسجيل 10 إصابات جديدة بكوفيد-19 في الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 جميعها قادمة من الخارج.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الاصابة في الصين إلى 85 ألفا و 184 حالة من بينها 2635 حالة وافدة و 4634 حالة وفاة، وفق ما ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأحد.

وأفادت اللجنة بخروج 13 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء يوم السبت، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 80 ألفا و 399 حالة، فيما لا يزال هناك 151 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم شخص واحد في حالة خطيرة،