الحرة: مسلح يطلق النار على عنصري شرطة داخل سيارتهما في لوس أنجلوس

محمد اسماعيل - القاهرة - أطلق مسلح عيارات نارية على عنصرين من شرطة لوس أنجلوس خلال تواجدهما داخل سيارتهمافي مقاطعة كومبتون. وأصيب الشرطيان في رأسيهما بإصابات خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفق "الحرة". وأظهر مقطع فيديو انتشر للعملية، المسلح وهو يتقدم باتجاه دورية شرطة متوقفة بالقرب من إحدى محطات مترو كومبتون. وتنفذ وحدات من الشرطة عمليات ملاحقة واسعة في المدينة للقبض على المنفذ. وأكدت شرطة لوس أنجلوس عبر تويتر وقوع الحادثة، مشيرة إلى أن حالة المصابين حرجة، فيما لا يزال المشتبه به طليقا.

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