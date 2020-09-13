الجديدة المكر: 3 إصابات إحداها خطيرة بجريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جراء جريمة طعن وقعت عند منتصف الليل في بلدة الجديدة المكر، حيث تم النقل الجرحى إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
ووفقا لمركز حيان للعلاج المكثف، فإن طواقمه قدمت العلاج إلى 3 أشخاص بعد تعرضهم للطعن في قرية جديدة المكر.
ووصفت إحدى الإصابات بالصعبة والأخرى بالمتوسطة، وتم نقل الجرحى إلى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا لاستكمال العلاج.
ومساء السبت وقعت جريمة طعن في قرية شعب، حيث أصيب شاب، بجروح وصفت بالخطيرة، حيث نقل الشاب الجريح إلى مستشفى نهريا، لاستكمال العلاج.
وقال الشرطة التي فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث إن هوية المشتبه به معروفة لهم وعمليات البحث عنه جارية لتنفيذ الاعتقال بحقه.
يذكر أن جريمة قتل وقعت في بلدة كفر كنا، ظهر السبت، راح ضحيتها الشاب غازي أمارة، وهو متزوج وأب لـ3 أطفال، حيث قتل طعنا خلال شجار، واعتقلت الشرطة قريبه للاشتباه بقتله
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